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ЕС обещает в этом году пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Украиной

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ЕС обещает в этом году пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Украиной

Европейский союз в текущем году намерен пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Украиной. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

«У нас есть конкретная цель. Мы хотим в этом году провести пересмотр соглашения об ассоциации», — сказал он в интервью изданию «Общественное», опубликованном в среду. «В следующем году, — добавил Мишель, — вместе с украинской властью мы примем решение, как развить и усилить партнерство».

Ранее в феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Брюссель не будут пересматривать соглашение об ассоциации, стоит вопрос о внесении изменений только в приложения к документу о торговле.

По словам Шмыгаля, ожидается пересмотр приложения о так называемом промышленном безвизе — элементе расширения всеобъемлющей зоны свободной торговли. Глава Кабмина указывал, что в нем есть 25 принципиальных положений, по 18 из которых в течение прошлого года уже состоялись рабочие совещания и достигнуты договоренности. По остальным, добавил он, продолжается работа. Премьер также сообщил, что идет пересмотр приложения о квотах и пошлинах, однако не смог назвать, насколько будут увеличены те или иные квоты и, соответственно, уменьшены пошлины.

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На пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе 11 февраля премьер-министр Украины сообщил о начале пересмотра соглашения. По его словам, уже началась кропотливая техническая работа над конкретными статьями соглашения, чтобы привести их к действующим в ЕС стандартам и параметрам с учетом перемен и реформ, которые произошли в Украине.

Соглашение об ассоциации
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Среда, 3 марта 2021
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