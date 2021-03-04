Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на госслужбу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы», сообщает пресс-служба главы государства.

«Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего от должности категории «А» по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины, соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти в течение 4 месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя госоргана.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым замминистра или замминистра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.

Как сообщалось, 23 февраля Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров.

Президент заявил, что поддерживает восстановление конкурсов на должности государственной службы, но просит Раду изъять из закона 2021 года нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Зеленский обратил внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы о назначении по представлению премьера членов правительства, говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что непринятие Верховной Радой в течение длительного времени решения о назначении министра неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего центрального органа исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в определенной сфере.

В этой связи Зеленский предложил парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на поддержку народных депутатов.