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Зеленский не подписал изменения в закон о госслужбе

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Зеленский не подписал изменения в закон о госслужбе

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон «О внесении изменений в закон Украины „О государственной службе“ относительно кандидатского резерва» со своими предложениями, в которых предлагает обеспечить принцип стабильности работы госслужащих на должностях категории «А».

«Владимир Зеленский поддерживает восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В то же время президент подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы, определенного законом Украины „О государственной службе“, — принципа стабильности, в том числе и в работе государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории „А“, и считает необходимым обеспечить для них гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов», — сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

В связи с этим президент предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего с должности категории «А» по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение 4 месяцев со дня назначения премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа).

Зеленский считает крайне важным и актуальным компетентное усиление состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Соответственно, предлагает включить в состав этой комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующего на занятие госдолжности категории «А», по его профессиональной компетентности, а именно: стратегическому видению, глубокому пониманию стратегических национальных интересов, способности определять направления развития, осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем и вызовов в соответствующей сфере общественной и государственной жизни, а также способности к реализации амбициозных реформ.

Президент Украины предлагает народным депутатам поддержать положения, согласно которым по решению субъекта назначения или руководителя государственной службы в соответствующем органе лица, назначенные на госдолжности путем отбора и заключения контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта, могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса с учетом срочности назначения на соответствующие должности, определенные частями 1 и 2 ст. 34 закона Украины «О государственной службе».

В случае, если субъект назначения или руководитель государственной службы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности или принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на такие должности объявляется конкурс течение 2 недель после отмены карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Зеленский отмечает необходимость реализации указанных предложений и рассчитывает на полную поддержку со стороны парламента.

госслужба, Владимир Зеленский
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