Несмотря на случаи смертей, европейский регулятор заявил о безопасности вакцин Pfizer и Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило безопасность вакцины от коронавируса Comirnaty компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия), а также вакцины Moderna одноименной американской компании. Отчеты опубликованы на сайте организации. Обе вакцины рекомендованы для использования в ЕС.
"Преимущество от вакцинации Moderna для предотвращения COVID-19 по-прежнему перевешивает любые риски, и рекомендуемых изменений в использовании этой вакцины нет",— говорится в отчете по вакцине Moderna. Аналогичный вывод указан и в отчете по вакцине Pfizer/BioNTech.
Вчера, 3 марта, Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии сообщило о смерти 41 человека после прививки вакциной Pfizer и BioNtech.
Вакцина Pfizer/BioNTech получила временное регистрационное удостоверение 21 декабря 2020 года, Moderna была одобрена 6 января 2021 года.
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