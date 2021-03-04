Несмотря на случаи смертей, европейский регулятор заявил о безопасности вакцин Pfizer и Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило безопасность вакцины от коронавируса Comirnaty компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия), а также вакцины Moderna одноименной американской компании. Отчеты опубликованы на сайте организации. Обе вакцины рекомендованы для использования в ЕС.

"Преимущество от вакцинации Moderna для предотвращения COVID-19 по-прежнему перевешивает любые риски, и рекомендуемых изменений в использовании этой вакцины нет",— говорится в отчете по вакцине Moderna. Аналогичный вывод указан и в отчете по вакцине Pfizer/BioNTech.

Вчера, 3 марта, Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии сообщило о смерти 41 человека после прививки вакциной Pfizer и BioNtech.

Вакцина Pfizer/BioNTech получила временное регистрационное удостоверение 21 декабря 2020 года, Moderna была одобрена 6 января 2021 года.