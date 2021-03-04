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Коболев рассказал, как они с Коломойским делят «Укрнафту»

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Коболев рассказал, как они с Коломойским делят «Укрнафту»

Переговоры НАК «Нафтогаз Украины» с миноритарными акционерами ПАО «Укрнафты» по разделению активов компании ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них глава правления НАК Андрей Коболев общается напрямую с Игорем Коломойским, сообщил Коболев в эфире «Радио НВ».

«Я думаю, преждевременно говорить, кто что хочет. Это все-таки коммерческие переговоры, сейчас раскрывать их детали было бы некорректно», — сказал он.

Коболев отметил, что в этих переговорах «Нафтогаз» будет руководствоваться интересами госкомпании и учитывать мнение акционера-государства, а также ситуацию на рынке.

«Нам необходимо найти сбалансированное решение, которое в конечном результате позволит нам завершить партнерство с данными акционерами, сделать „Нафтогаз“ на 100% компанией, которой владеет государство, что позволит нам, в свою очередь, эффективно подготовить компанию к публичному размещения акций в 2024 году», — отметил глава НАК.

По его словам, влияние Коломойского на работу «Укрнафты» всегда было существенным и останется существенным из-за его контроля над единственным крупным нефтеперерабатывающим заводом в Украине — «Укртатнафтой».

«Любой менеджмент „Укрнафты“ будет продавать нефть на это завод. Продавая нефть на этот завод, вы вынуждены вести переговоры, вступать в отношения, продавать продукцию на рынке, частично она продается через сеть АЗС, которая контролируется этой же самой приватной группой», — пояснил Коболев.

Как сообщалось, в конце января 2021 года «Нафтогаз», как мажоритарный акционер «Укрнафты», направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров. В начале февраля «Нафтогаз» направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

«Нафтогаз» просил на ближайшем заседании наблюдательного совета рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен был быть утвержден состав рабочей группы, проведен отбор компании из «большой четверки» для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.

Верховная Рада в ноябре 2020 года приняла закон о взаиморасчетах между «Нафтогазом», «Укрнафтой» и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями «Укрнафты».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью агентству «Интерфакс-Украина» отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами «Укрнафты» переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов «Укрнафты» группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности «Нафтогаза».

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По данным «Укрнафты», кроме «Нафтогаза» с 50%+1 акция крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited — по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. По данным министра юстиции Дениса Малюськи, бенефициарами этих компаний с общей долей 40,1% являются экс-владельцы ПриватБанка Коломойский, Геннадий Боголюбов. А также народный депутат Игорь Палица. Остальным акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.

В свою очередь «Нафтогаз Украины» выступает крупнейшим миноритарием «Укртатнафты» (Кременчугский НПЗ), владея 43,0536% ее акций.

Укрнафта, Игорь Коломойский, Андрей Коболев
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