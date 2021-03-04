В Германии продлили режим эпидемии до 30 июня

Парламент ФРГ в четверг продлил до 30 июня действие режима эпидемии национального масштаба, который был введен из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте Бундестага.
Режим позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель. Тот факт, что локдаун вводится без участия Бундестага, является объектом критики со стороны оппозиции.
За продление режима проголосовали 368 парламентариев, против — 293.
С начала пандемии в Германии выявлены 2 471 942 инфицированных, умерли 71 240 пациентов с коронавирусом. Еще в декабре ежедневный прирост числа заразившихся достигал 30 тыс., в конце января ситуация начала стабилизироваться.
В ФРГ режим карантина действует с 16 декабря. В среду его продлили, но при этом власти согласовали шаги по выходу из локдауна. В марте могут открыться театры, магазины и уличные террасы ресторанов, но только при соблюдении ряда условий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016