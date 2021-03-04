В Германии продлили режим эпидемии до 30 июня

Парламент ФРГ в четверг продлил до 30 июня действие режима эпидемии национального масштаба, который был введен из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте Бундестага.

Режим позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель. Тот факт, что локдаун вводится без участия Бундестага, является объектом критики со стороны оппозиции.

За продление режима проголосовали 368 парламентариев, против — 293.

С начала пандемии в Германии выявлены 2 471 942 инфицированных, умерли 71 240 пациентов с коронавирусом. Еще в декабре ежедневный прирост числа заразившихся достигал 30 тыс., в конце января ситуация начала стабилизироваться.

В ФРГ режим карантина действует с 16 декабря. В среду его продлили, но при этом власти согласовали шаги по выходу из локдауна. В марте могут открыться театры, магазины и уличные террасы ресторанов, но только при соблюдении ряда условий.