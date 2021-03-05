Медики Закарпатья требуют ввести в регионе «красную» зону

Руководители больниц Закарпатья обратились к областным властям с просьбой решить вопрос введения ограничений красной зоны в области. Медики указывают на то, что ситуация выходит из-под контроля.

Об этом сообщил в Фейсбук заместитель председателя Закарпатского областного совета Денис Ман.

По его словам, сейчас в области продолжается заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, где принимается решение о введении в области красной карантинной зоны и дополнительных ограничениях общественной жизни.

Как ранее сообщали СМИ, о необходимости красной зоны для Закарпатья утром заявил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный. На Закарпатье ситуация в медицинской системе является критической, медсистема близка к коллапсу, в больницах не хватает кислорода и медперсонала.

Ман опубликовал открытое письмо за подписью главных врачей крупнейших медучреждений области, где лечат больных коронавирусом закарпатцев с просьбой отреагировать на ситуацию и ввести в области ограничения красной зоны. Под письмом подписались руководители главных больниц региона.