Зеленский выступит на очередном форуме «Украина 30» с речью про пропаганду и свободу слова

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной трехдневный Всеукраинский форум «Украина 30» на тему «Культура. Медиа. Туризм».

Согласно данным сайта форума, Зеленский выступит в 10.15-10.25. Тема: «Медиа: пропаганда и свобода слова».

Среди тем для обсуждения 9 марта: «Свобода слова в Украине — основа демократии. Борьба с российской пропагандой», «Четкие правила для всех: Закон о медиа», «Доступность телевизионного вещания», «Пиратство и защита авторских прав».