Зеленский во вторник презентует новую общенациональную программу

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня на Всеукраинском форуме «Украина 30. Здоровая Украина» представит общенациональную программу «Здоровая Украина», сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на второй день форума состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации здорового питания, которая является основой программы «Новая украинская школа — пространство здоровья».

На третий день форума участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации.

Отмечается, что среди участников форума — представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта.