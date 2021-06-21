Зеленский во вторник презентует новую общенациональную программу

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня на Всеукраинском форуме «Украина 30. Здоровая Украина» представит общенациональную программу «Здоровая Украина», сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что на второй день форума состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации здорового питания, которая является основой программы «Новая украинская школа — пространство здоровья».
На третий день форума участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации.
Отмечается, что среди участников форума — представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016