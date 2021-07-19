Зеленский завтра откроет форум «Украина 30. Трудовые ресурсы»

Всеукраинский форум «Украина 30. Трудовые ресурсы», который начнется во вторник, 20 июля, откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Форума в Facebook, в течение двух дней спикеры будут говорить о государственной визии относительно возвращения трудовых мигрантов, государственных программах для преодоления безработицы, изменениях на рынке труда из-за пандемии коронавируса, а также — о новом Трудовом кодексе и цифровизации.

Президент Зеленский, согласно программе, будет выступать в 10:30-10:40 во вторник.

В среду, 21 июля, в 9:30-9:40 выступит первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.