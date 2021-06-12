Зеленский примет участие в форуме «Украина 30. Экономика без олигархов»

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 15 июня, примут участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов», который будет проходить в Киеве 14-16 июня.
Как отмечается в программе на сайте форума, открытие всеукраинского Форума «Украина 30. Экономика без олигархов » запланировано на понедельник, 14 июня, с участием премьера Дениса Шмыгаля в 10:30.
Во вторник, 15 июня, в 10:30 выступит президент Владимир Зеленский, в 10:40 — премьер-министр Шмыгаль.
В среду, 16 июня, третий день Форума откроет глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко.
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