В Донецкой области возобновили газоснабжение

В Донецкой области в воскресенье, 7 марта, частично восстановили газоснабжение, отключенное из-за долгов коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины».
«Запустили котельную в Славянске (№№ 6,12), Лимане (№ 4,10), Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области. (...) По состоянию на 00:43 все котельные возобновили свою работу», — написал в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он поблагодарил премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболеваи главу НКРЭКУ Валерия Тарасюка за «понимание и оперативную реакцию» на доклад о последствиях отключения.
В частности, без отопления остались 714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садиков, четыре больницы и более 100 объектов гражданской инфраструктуры.
В то же время в ОАО «Донецкоблгаз» прекращение газоснабжения считают совершенно законным, а действия местных властей по его восстановлению — нарушающими требования законодательства.
Напомним, что КП «Донецктеплокоммунэнерго», как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед НАК «Нафтогаз Украины». Сумма задолженности составляет более 1,5 млрд гривен.
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