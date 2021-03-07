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ЕС может потерять €100 млрд из-за медленных темпов вакцинации

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ЕС может потерять €100 млрд из-за медленных темпов вакцинации

«Вялые» темпы вакцинации от коронавируса в Европе вызывают беспокойство у инвесторов, поскольку могут отсрочить восстановление экономики ЕС и возобновление работы бизнеса, сообщил Bloomberg.

Пока фондовый рынок Европы демонстрирует неплохие результаты после ралли, в особенности на фоне падения акций технологических компаний в США. Однако европейские фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капитала, отметило агентство. Bank of America и фонд BlackRock Investment, в свою очередь, предупредили, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может нарушить текущие стратегии инвесторов.

По мнению главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шах, вакцинацию в Европе тормозят бюрократия и противоречивые заявления властей. Ей также мешают политическая борьба, перебои с поставками и сопротивление в обществе, отметил Bloomberg.

В Евросоюзе в среднем сделали 8,96 прививки на 100 жителей, следует из данных трекера агентства. Для сравнения: в США показатель составляет 26,48, в Великобритании — 34,26 дозы. Лидером по вакцинации, по данным агентства, является Израиль с 95,35 дозы на 100 человек.

«Рискуя показаться паникерами, мы, к сожалению, должны повторить, что вялые темпы вакцинации продолжают подрывать восстановление еврозоны», — процитировал Bloomberg главного экономиста ING Belgium Питера Ванден Хоута. По подсчетам Bloomberg Economics, задержка в возобновлении работы бизнеса на один-два месяца может обойтись экономике ЕС в сумму от €50 млрд до €100 млрд.

Благодаря новым контрактам на поставки вакцин и наращиванию производства ЕС сможет провакцинировать 75% взрослого населения к концу августа — примерно на два месяца раньше, чем ожидалось, прогнозирует исследовательская компания Airfinity. Однако для инвесторов это по-прежнему поздно: летние месяцы критически важны, а упустить второй туристический сезон подряд — это риск для ЕС, отметил стратег Bank of America Атанасиос Вамвакидис.

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На этой неделе власти Италии заблокировали экспорт в Австралию партии вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Партия была произведена на местном заводе и составила 250 тыс. доз. В МИД Италии сочли, что она слишком большая по сравнению с объемом препарата, поставленным в Италию и другие страны ЕС.

После решения Италии блокировку поставок вакцин от COVID-19 за пределы Евросоюза также допустили власти Франции.

В конце февраля стало известно, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года поставит в европейские страны вдвое меньше доз вакцины, чем планировалось, — менее 90 млн вместо 180 млн доз согласно контракту. Еще месяцем ранее в компании сообщили, что из-за технических проблем отстают от графика производства на два месяца.

ЕС, вакцинация
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