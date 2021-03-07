Запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации

В Украине с 1 марта началась запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Запись на прививку поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
«Цифровая система, разработанная Минцифрою и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации», — написал он.
Шмыгаль отметил, что на вакцинацию уже записались более 155 тысяч человек.
Он также напомнил, что на вакцинацию можно записаться с помощью приложения «Дия» или позвонив в национальный контакт-центр Минздрава.
Напомним, 6 марта привили от коронавируса 1279 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 17 037 человек.
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