Российскую вакцину «Спутник V» собираются производить в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины «Спутник V» в Италии. Об этом, как сообщают российские СМИ, рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai 3.

«Мы ведем переговоры с правительством Италии. Есть много регионов с энтузиазмом относящихся к „Спутнику V“, которые хотели бы производить его у себя. И сегодня мы впервые сотрудничаем со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве „Спутника V“ в Италии», — сообщил он.

Дмитриев добавил, что механизм производства поможет создать новые рабочие места и предоставит Италии возможность контролировать продукт.

Производство «Спутник V» в Италии может начаться уже в июне, до конца года количество произведенных вакцин может достигнуть 700 млн доз.

По словам главы российского фонда, до конца марта РФПИ объявит о 20 проектах сотрудничества в 10 странах, включая Италию. В частности, сегодня фонд обсуждает сотрудничество с Германией и Францией.