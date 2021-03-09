Первая страна ЕС начнет производить российскую вакцину

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии. Об этом сообщает Итало-российская торговая палата.

Италия станет первой страной Евросоюза, где начнут выпускать российскую вакцину. Переговоры о производстве продолжались несколько месяцев. Его запуск запланирован на июнь 2021 года на площадке Adienne. До конца года предполагается выпустить 10 млн доз препарата

Как говорится в сообщении, производство российской вакцины поможет решить проблему нехватки препаратов от коронавирусной инфекции в Италии.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на президента Adienne Pharma & Biotech Антонио Франческо ди Наро, перед началом производства «Спутника V» в Милане необходимо получить разрешение итальянского регулирующего органа.