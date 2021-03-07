Киев останется в «оранжевой» зоне два месяца

Киев останется в «оранжевой зоне» карантина в течение двух месяцев.
Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает «Украина 24».
Он отметил, что попадание Киева в «оранжевую зону» ожидали еще неделю назад.
«Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов», — сказал Рубан.
Напомним, в субботу Киев включили в «оранжевую зону» карантина в связи с превышением показателя госпитализаций — в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60. Кроме Киева в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
В то же время, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Киеве нет причин вводить ограничения «красной» зоны. Пока столица соответствует показателям «оранжевой» зоны карантина.
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