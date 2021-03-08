СМИ сообщили о готовящейся в США серии ответных кибератак на Россию

Власти США в ближайшие три недели предпримут несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц.

Хакерские атаки, как пишет газета, будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Кибератаки будут проводится в сочетании с экономическими санкциями. По словам собеседников NYT, это станет тем самым ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможные ответные кибертатаки против Китая — 2 марта Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти КНР, атаковала почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть информацию из нескольких организаций и учреждений.

О масштабной хакерской атаке на американские правительственные ведомства и крупные компании стало известно в середине декабря прошлого года. По данным Вашингтона, она продолжалась несколько месяцев, киберпреступники получили доступ в том числе к сетям Минфина и входящего в Министерство торговли национального управления по телекоммуникациям и информации.

Вашингтон возложил ответственность за кибератаку на хакерскую группировку Cozy Bear, работающую на российскую Службу внешней разведки. Позже обнаружилось, что для взлома федеральных сетей хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении компании SolarWinds, являющейся подрядчиком Microsoft.

Президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в сенате США в феврале 2021 года заявил, что у компании есть «солидные» доказательства причастности Москвы к взлому американских сетей.

В Кремле отрицали причастность России к произошедшему.