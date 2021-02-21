В США пригрозили ответить на российские кибератаки «не только санкциями»

Соединенные Штаты могут ответить на совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем набор мер будет включать не только санкции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.
«Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению причастных и масштаба ущерба, — проинформировал он. — Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции».
Напомним, в США считают, что за кибератаками на американские правительственные учреждения, которые пользуются услугами ИТ-компании SolarWinds, стоит Россия.
В ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру. Атаке подверглись в том числе Минфин США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Также она коснулась Минэнерго США. По данным СМИ, за этими действиями стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки.
Напоиним, что кроме России, в США борются и с кибератаками из КНДР. На прошлой неделе Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры страны, предъявило обвинения трем хакерам из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в результате которой было украдено более $1,3 млрд, в том числе в криптовалюте.
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