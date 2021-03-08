В Сербии заявили о попытке государственного переворота

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота, по ее словам, в этом замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил после заседания совбеза в ночь на воскресение, что по данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Министр уточнил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД и что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности.
«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», — заявила глава правительства в эфире TV Pink.
По ее словам, расследование должно раскрыть весь механизм, до «последнего винтика».
«Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей — ред.) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», — сказала Брнабич.
Зампредседателя правящей СПП и градоначальник Нови-Сада Милош Вучевич пошел в своих предположениях еще дальше и заявил журналистам, что среди тех, кто участвовал в заговоре против президента «есть и министры, директора и другие партийные функционеры». При этом конкретные имена подозреваемых чиновников не называются.
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