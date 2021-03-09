В больницах Польши остается 24 пострадавших в ДТП украинца

В больницах Польши находится 24 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, девять из них в тяжелом состоянии, сообщили в ГСЧС.
«По состоянию на 7.00 9 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)», — сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.
В ГСЧС подчеркнули, что ситуация находится на контроле МИД Украины.
При этом двух пострадавших в ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках из-за отсутствия страховки, сообщил в эфире телеканала "Украина 24" Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", - отметил дипломат.
По словам Павлюка, лечение пострадавших будет оплачено.
Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска «Корчева-Краковец» автобус «Познань-Херсон» (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину.
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