В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП

Вблизи польского города Люблин во вторник произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами, есть пострадавшие.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Твиттер.
Как отмечается, в микроавтобусе находились восемь человек.
«Вследствие аварии пострадали 7 граждан Украины. Все потерпевшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в г.Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести», — говорится в посте.
Для предоставления консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.
Напомним, 24 июля в Польше произошло ДТП вблизи г. Радомск с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan. Вследствие ДТП пострадали 7 граждан Украины, которых доставили в медицинские учреждения. Позднее стало известно, что один гражданин Украины погиб.
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