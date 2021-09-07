В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП

Вблизи польского города Люблин во вторник произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами, есть пострадавшие.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Твиттер.

Как отмечается, в микроавтобусе находились восемь человек.

«Вследствие аварии пострадали 7 граждан Украины. Все потерпевшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в г.Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести», — говорится в посте.

Для предоставления консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.

Напомним, 24 июля в Польше произошло ДТП вблизи г. Радомск с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan. Вследствие ДТП пострадали 7 граждан Украины, которых доставили в медицинские учреждения. Позднее стало известно, что один гражданин Украины погиб.