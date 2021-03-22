В Польше очередная авария автобуса с украинцами

В Польше на территории Подкарпатского воеводства произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса с украинцами. В результате погиб один из пассажиров, еще четверо человек пострадали.

Об этом сообщает RMF24.

Авария произошла на трассе А4 у села Кашичи ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в Польше пострадали и были госпитализированы пять украинцев. Еще один гражданин Украины погиб.

По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска «Корчова-Краковец» автобус «Познань-Херсон» попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.