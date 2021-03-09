РФ в 2020 году поставила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

Российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории, сообщили СМИ в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. По его подсчетам, в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом. Тем самым, констатируют аналитики, был побит рекорд 2018 года — тогда за рубеж были поставлены 78,5 млн т продукции АПК на $25,8 млрд.

В прошлом году Россия также впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортером продовольствия в стоимостном выражении, то есть заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт. Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2020 году, по данным Росстата, составил около $29,7 млрд, то есть на $1 млрд меньше, чем экспорт.

Российское продовольствие в прошлом году покупали 150 стран, указывают в «Агроэкспорте». Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13% всех поставок, на втором месте — Турция с 10%, на третьем — Казахстан почти с 7%.

Основная доля экспорта — традиционно зерно: в 2020 году на него приходилось 33% всех поставок продовольствия и сельхозпродукции.