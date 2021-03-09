Степанов рассказал об опасности новых штаммов коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что новые штаммы коронавирусной болезни в три раза заразнее. Речь идет о вирусах, что мутировали, которые впервые обнаружили в Братании и ЮАР. Об этом он заявил во время брифинга.

Степанов пояснил, что именно из-за их распространения в ряде стран мира усилили карантинные ограничения.

«Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли безсиптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью», — сообщил министр.

Кроме органов дыхания, продолжил Степанов, мутировавший ковид поражает и другие — почки, печень, центральную нервную систему.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине, о чем свидетельствует и рост суточного числа больных.