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Елизавета II все еще думает, как отреагировать на интервью внука

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Елизавета II все еще думает, как отреагировать на интервью внука

Королева Великобритании Елизавета II не стала подписывать подготовленное пресс-службой королевской семьи заявление по поводу интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри. Об этом сообщает The Times.

Предполагалось, что заявление королевы снизит напряженность в британском обществе. Газета сообщает, что Елизавета II взяла паузу, чтобы обдумать свой ответ на допущенные парой высказывания.

По данным The Times, после интервью в Букингемском дворце был переполох из-за слов Меган Маркл о расизме внутри королевской семьи, мыслях о суициде и тяжелых отношениях среди представителей британской царствующей фамилии.

Интервью вышло на американском телеканале CBS 7 марта. В нем оказавшаяся от придворных обязанностей пара сделала несколько резонансных заявлений, раскрыв в том числе некоторые аспекты закулисной жизни британской монархии.

Маркл призналась, что пресс-служба Букингемского дворца заставляла ее воздерживаться от публичных заявлений, что сама думала даже о самоубийстве и что королевская семья была обеспокоена цветом кожи Арчи, первенца пары (мать Меган — афроамериканка). Супруга принца также сообщила, что у них с Гарри была тайная свадьба за три дня до официальной и что скоро должна родиться девочка.

Гарри сообщил, что после решения об отказе от королевских обязанностей перестал общаться со своим отцом принцем Чарльзом, но сохранил хорошие отношения с бабушкой Елизаветой II.

После интервью Уинфри заявила, что за кадром принц Гарри подчеркнул, что тема цвета кожи его сына не поднималась непосредственно королевой или ее мужем принцем Филиппом.

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По данным социологической компании YouGov, 47% британцев назвали интервью неуместным, противоположную точку зрения выразили 21% опрошенных, а еще 31% не смогли определиться с ответом. О симпатии к герцогу и герцогине Сассекским заявили 29% респондентов, а 39% сообщили, что сопереживают королевской семье.

принц Гарри, Елизавета II, Меган Маркл
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