Елизавета II все еще думает, как отреагировать на интервью внука

Королева Великобритании Елизавета II не стала подписывать подготовленное пресс-службой королевской семьи заявление по поводу интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри. Об этом сообщает The Times.

Предполагалось, что заявление королевы снизит напряженность в британском обществе. Газета сообщает, что Елизавета II взяла паузу, чтобы обдумать свой ответ на допущенные парой высказывания.

По данным The Times, после интервью в Букингемском дворце был переполох из-за слов Меган Маркл о расизме внутри королевской семьи, мыслях о суициде и тяжелых отношениях среди представителей британской царствующей фамилии.

Интервью вышло на американском телеканале CBS 7 марта. В нем оказавшаяся от придворных обязанностей пара сделала несколько резонансных заявлений, раскрыв в том числе некоторые аспекты закулисной жизни британской монархии.

Маркл призналась, что пресс-служба Букингемского дворца заставляла ее воздерживаться от публичных заявлений, что сама думала даже о самоубийстве и что королевская семья была обеспокоена цветом кожи Арчи, первенца пары (мать Меган — афроамериканка). Супруга принца также сообщила, что у них с Гарри была тайная свадьба за три дня до официальной и что скоро должна родиться девочка.

Гарри сообщил, что после решения об отказе от королевских обязанностей перестал общаться со своим отцом принцем Чарльзом, но сохранил хорошие отношения с бабушкой Елизаветой II.

После интервью Уинфри заявила, что за кадром принц Гарри подчеркнул, что тема цвета кожи его сына не поднималась непосредственно королевой или ее мужем принцем Филиппом.

По данным социологической компании YouGov, 47% британцев назвали интервью неуместным, противоположную точку зрения выразили 21% опрошенных, а еще 31% не смогли определиться с ответом. О симпатии к герцогу и герцогине Сассекским заявили 29% респондентов, а 39% сообщили, что сопереживают королевской семье.