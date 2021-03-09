Уровень газа в хранилищах Европы сократился до 34%

Истощение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой приведет к тому, что Европе необходимо будет закачать как минимум в 1,5 раза больше газа, чем летом прошлого года, говорится в сообщении российского «Газпрома».

«По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года», — отмечается в сообщении.

По данным «Газпрома», уровень газа в европейских ПХГ упал до 34%. В том числе в Германии — до 29%, в Нидерландах — до 28%, во Франции — до 20%.

Холдинг напоминает, что отопительный сезон в Европе продолжается. И отмечает, что на фоне опустевших ПХГ летом газовый рынок Европы будет работать в режиме «зеленой зимы».

Ранее сообщалось, что экспорт российского газа в страны так называемого дальнего зарубежья в январе — феврале 2021 года вырос на 32,9% в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года — до 34,5 млрд куб. м. В частности, увеличились поставки в Германию (на 32,9%), Турцию (на 52,9%), Италию (на 64%), Венгрию (на 85%), Францию (на 26,7%), Польшу (на 36%), Болгарию (на 56,5), Сербию (на 52,2%), Румынию (на 54,5%) и Грецию (на 27,3%). Турция в феврале более чем вдвое увеличила закупку газа у «Газпрома» к февралю прошлого года.