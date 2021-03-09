Дефицит Пенсионного фонда вырос еще на 4,5 млрд

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-февраль 2021 года составили 76,5 млрд гривен, расходы — 81 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 28,1 млрд гривен. Собственные средства составили 48,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 4,6 млрд гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы — 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.