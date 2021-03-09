В Украине в феврале ускорилась инфляция

Рост потребительских цен в Украине по итогам февраля 2021 года ускорился в годовом измерении до 7,5% с 6,1% по итогам января и 5% по итогам декабря 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, в феврале инфляция сократилась до 1,0%, тогда как в январе она составляла 1,3% и 0,9% в декабре.

Помимо этого, Госстат в феврале-2021 по сравнению с январем-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,5%, а с начала года — 0,8% (в январе-2021 она составляла 0,3%).

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на алкогольные напитки — на 1,4%, табачные изделия — на 1,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% произошло в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,6%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте — на 1,9%. В то же время на 1,0% подешевели автомобили.

Как сообщалось, НБУ ожидал ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года и по-прежнему прогнозирует ее выход на пике этого года за 8% по сравнению с 6,1% по итогам января и возвращение в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.