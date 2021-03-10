Apple сокращает производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса

Американская компания Apple намерена примерно на 20% сократить производство новых смартфонов iPhone в первой половине 2021 года. Как сообщил в среду японский журнал Nikkei со ссылкой на источники, основная часть сокращений придется на модель iPhone 12 mini.
По данным Nikkei, в конце прошлого года Apple заказала подрядчикам компоненты для производства около 96 млн смартфонов серий iPhone 12, iPhone 11 и iPhone SE в течение первой половины 2021 года, но теперь компания рассчитывает произвести только 75 млн телефонов. При этом некоторых подрядчиков попросили временно прекратить выпускать детали для модели iPhone 12 mini или перенаправить производство на компоненты для iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
По мнению экспертов, опрошенных Nikkei, спрос на iPhone 12 mini оказался ниже, чем ожидали в Apple, из-за проблем с аккумулятором и маленького экрана.
Источники журнала также указали, что Apple перенесла срок начала массового производства двух новых моделей ноутбуков MacBook с мая на вторую половину 2021 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016