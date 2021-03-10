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Apple сокращает производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса

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Apple сокращает производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса

Американская компания Apple намерена примерно на 20% сократить производство новых смартфонов iPhone в первой половине 2021 года. Как сообщил в среду японский журнал Nikkei со ссылкой на источники, основная часть сокращений придется на модель iPhone 12 mini.

По данным Nikkei, в конце прошлого года Apple заказала подрядчикам компоненты для производства около 96 млн смартфонов серий iPhone 12, iPhone 11 и iPhone SE в течение первой половины 2021 года, но теперь компания рассчитывает произвести только 75 млн телефонов. При этом некоторых подрядчиков попросили временно прекратить выпускать детали для модели iPhone 12 mini или перенаправить производство на компоненты для iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

По мнению экспертов, опрошенных Nikkei, спрос на iPhone 12 mini оказался ниже, чем ожидали в Apple, из-за проблем с аккумулятором и маленького экрана.

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Источники журнала также указали, что Apple перенесла срок начала массового производства двух новых моделей ноутбуков MacBook с мая на вторую половину 2021 года.

Apple, iPhone
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