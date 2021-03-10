В Украине привили от коронавируса менее 25 тысяч человек

В Украине с начала вакцинации привили от коронавируса 23 510 человек. За сутки сделали 4392 прививки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области — 660. По регионам ситуация такая:

Винницкая область — 330 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 260 прививок;

Донецкая область — 660 прививок;

Житомирская область — 50 прививок;

Закарпатская область — 90 прививок;

Запорожская область — 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 72 прививки;

Киевская область — 320 прививок;

Кировоградская область — 140 прививок;

Луганская область — 220 прививок;

Львовская область — 140 прививок;

Киев — 100 прививок;

Николаевская область — 70 прививок;

Одесская область — 180 прививок;

Полтавская область — 230 прививок;

Ровенская область — 110 прививок;

Сумская область — 80 прививок;

Тернопольская область — 180 прививок;

Харьковская область — 130 прививок;

Херсонская область — 150 прививок;

Хмельницкая область — 110 прививок;

Черновицкая область — 40 прививок;

Черниговская область — 90 прививок.

Черкасская область — 390 прививок.

За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (3134), меньше всего — в Сумской области (430).