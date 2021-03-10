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В Украине привили от коронавируса менее 25 тысяч человек

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В Украине привили от коронавируса менее 25 тысяч человек

В Украине с начала вакцинации привили от коронавируса 23 510 человек. За сутки сделали 4392 прививки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области — 660. По регионам ситуация такая:

Винницкая область — 330 прививок;
Волынская область — 160 прививок;
Днепропетровская область — 260 прививок;
Донецкая область — 660 прививок;
Житомирская область — 50 прививок;
Закарпатская область — 90 прививок;
Запорожская область — 60 прививок;
Ивано-Франковская область — 72 прививки;
Киевская область — 320 прививок;
Кировоградская область — 140 прививок;
Луганская область — 220 прививок;
Львовская область — 140 прививок;
Киев — 100 прививок;
Николаевская область — 70 прививок;
Одесская область — 180 прививок;
Полтавская область — 230 прививок;
Ровенская область — 110 прививок;
Сумская область — 80 прививок;
Тернопольская область — 180 прививок;
Харьковская область — 130 прививок;
Херсонская область — 150 прививок;
Хмельницкая область — 110 прививок;
Черновицкая область — 40 прививок;
Черниговская область — 90 прививок.
Черкасская область — 390 прививок.

За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (3134), меньше всего — в Сумской области (430).

вакцинация
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