Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн

Долги столичных потребителей за тепло и горячую воду по уточненным данным на 1 марта достигли 4,4 млрд грн, наибольший долг на одно домохозяйство вырос до 204 тыс. грн, сообщил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» (КТЭ) Константин Лопатин на онлайн-брифинге в среду.
Согласно презентации предприятия, представленной на брифинге, основная часть долга приходится на четверть потребителей, или 225 тыс. столичных домохозяйств.
Топ-10 должников включает потребителей, чьи долги в общей сложности уже достигли 1,8 млн грн — от 156,27 тыс. грн до 204,17 тыс. грн. Все они — владельцы квартир в Шевченковском, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах Киева площадью от 223 кв. м почти до 1350 00 кв. м.
«Среди наших системных должников нет ни одного, чья жилплощать была бы меньше 200 кв. м», — отметил Лопатин, подчеркнув, что с ними постоянно ведется работа по погашению долгов, которая «уже связана со взысканием таких долгов в судебном и принудительном порядке».
Как сообщалось, «Киевтеплоэнерго» призывает должников реструктуризировать задолженности, для чего необходимо заключить с ним соответствующий договор, предложив пользоваться всеми доступными средствами коммуникации, в том числе Facebook и Skipe.
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