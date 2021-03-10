Илон Маск за сутки стал богаче на $25 млрд

Акции принадлежащей Илону Маску компании Tesla продолжают значительно расти на торгах в среду, благодаря чему состояние предпринимателя увеличилось на $25 млрд. Соответствующая информация приводится в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира.

Акции Tesla снижались с прошлой недели. Особенно резкое падение произошло в понедельник, когда бумаги подешевели на 5,84%. Капитализация компании опустилась до $540,4 млрд, то есть более чем на треть меньше максимального уровня, достигнутого в начале января, когда капитализация составила почти $850 млрд. Состояние Маска в пересчете на долю собственности в Tesla снизилось на $27 млрд.

Но менее чем за два часа торгов во вторник цена акций выросла почти на 15% — с $563 за акцию до $645. Капитализация достигла $608,5 млрд, то есть почти на $70 млрд выше, чем по итогам закрытия бирж в понедельник. Во вторник предприниматель увеличил свой капитал на более чем $12 млрд. Тенденция к росту сохранилась. Состояние Маска, таким образом, вновь выросло в среду — на этот раз на $25,1 млрд. При этом он отстает всего на $6 млрд от богатейшего человека в мире — основателя Amazon Джеффа Безоса.