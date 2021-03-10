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Полиция по 5-10 тысяч гривен продавала разрешения на огнестрельное оружие

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Полиция по 5-10 тысяч гривен продавала разрешения на огнестрельное оружие

Украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему незаконной выдачи разрешений на приобретение и хранения огнестрельного оружия, организованную одним из руководителей Департамента превентивной деятельности Национальной полиции, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины создал и возглавил преступную группу. В нее входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия. Участники группы за деньги, вопреки установленному законом порядку, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продлевали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия», — говорится в сообщении, обнародованном в среду.

Отмечается, что стоимость «услуги» за получение одного разрешения составляла 5-10 тысяч грн, а в течение месяца чиновники оформляли более 200 таких незаконных разрешений.

«Сейчас следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. Сейчас проводится проверка законности выдачи более 2000 разрешений владельцам оружия», — подчеркивают правоохранители.

Они сообщают, что в ходе расследования одновременно было проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы. В ходе их проведения были изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

«Сообщено о подозрении пяти лицам: одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины; одном из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области; работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области; основателю и директору оружейного магазина в Киевской области». — подчеркивают в ГБР.

Там добавляют, что действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Если их вину докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

«Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, а также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению», — резюмируют правоохранители.

оружие, полиция, ГБР
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