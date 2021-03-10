Съезд судей частично обновил состав Совета судей

Делегаты XVIII очередного съезда судей, который проходит в Киеве, частично избрали новый состав Совета судей.
После первого этапа тайного голосования за новый состав Совета судей остались вакантными шесть должностей по квоте местных общих судов, 12 кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов, были включены в список для повторного голосования.
Обновленный Совет судей будет состоять из 32 судей.
Кроме того делегаты съезда в среду повторно проголосуют за судью Конституционного суда по своей квоте.
Делегаты с первого раза не избрали судью Конституционного суда Украины по своей квоте, ни один кандидат не набрал достаточного для избрания количества голосов.
В бюллетень для тайного голосования изначально были включены 7 кандидатов: судья Деснянского районного суда Киева Валерия Бабко, глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко, судья Высшего административного суда в отставке Михаил Цуркан, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им И. Франко Оксана Грищук, судья Харьковского апелляционного суда Виктор Яцына, судьи Верховного Суда Николай Гусак и Александр Прокопенко.
В бюллетень для повторного тайного голосования включены два кандидата – Коровайко и Прокопенко, которые получили больше всего голосов делегатов съезда.
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