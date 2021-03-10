В Ивано-Франковске из-за коронавируса останавливают движение троллейбусов

В Ивано-Франковске останавливают троллейбусное движение.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Фейсбуке.
«Есть предписание полиции на движение троллейбусов. И, несмотря на изменения в Постановлении Кабмина, мы вынуждены остановить троллейбусное движение», — сообщил Марцинкив.
По его словам, также власть уменьшит выпуск автобусов на коммунальные маршруты. В то же время, спецрейсы в Ивано-Франковске сохраняются.
Напомним, что государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля. Здесь закрыты все школы и детсады. Заведения питания работают только на вынос, общественный транспорт — в режиме спецперевозок. В городе закрыли промышленные рынки и магазины и запретили массовые мероприятия.
По состоянию на 10 марта, в Ивано-Франковской области за минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвердили 502 новых случая заболевания.
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