В Ивано-Франковске из-за коронавируса останавливают движение троллейбусов

В Ивано-Франковске останавливают троллейбусное движение.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Фейсбуке.

«Есть предписание полиции на движение троллейбусов. И, несмотря на изменения в Постановлении Кабмина, мы вынуждены остановить троллейбусное движение», — сообщил Марцинкив.

По его словам, также власть уменьшит выпуск автобусов на коммунальные маршруты. В то же время, спецрейсы в Ивано-Франковске сохраняются.

Напомним, что государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля. Здесь закрыты все школы и детсады. Заведения питания работают только на вынос, общественный транспорт — в режиме спецперевозок. В городе закрыли промышленные рынки и магазины и запретили массовые мероприятия.

По состоянию на 10 марта, в Ивано-Франковской области за минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвердили 502 новых случая заболевания.