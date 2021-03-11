Заболеваемость COVID-19 в Украине сейчас растет на 20% в неделю

Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти на 20% за неделю, отмечают в Киевской школе экономики (KSE).
«Заболеваемость в Украине продолжает расти с такими же темпами, приблизительно на 20% за неделю. Растут также госпитализации. При этом госпитализируют на треть больше пациентов, чем выписывают. Украина вышла на 50% загруженности реанимационных коек, загруженность коек с кислородом также существенно растет и уже достигла 35-40%», — сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
По словам эксперта, наиболее напряженная ситуация по-прежнему остается в шести областях — Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Винницкой, Житомирской и Николаевской.
«В Винницкой и Николаевской области необходимо как можно скорее на местном уровне внедрять усиленные карантинные ограничения. В Киевской и Львовской области один из самых низких охватов тестированием и один из наихудших коэффициентов выявления случаев, то есть теряется контроль над распространением заболеваемости. Мы рекомендуем увеличить количество тестирований на 50%», — добавил Ганиченко, отметив, что небольшой рост заболеваемости наблюдается во всех регионах, а наиболее благоприятная ситуация в Кировоградской и Херсонской областях.
В KSE отмечают, что Украина остается в пятерке больших стран Европы с наиболее критической ситуацией из-за того низкой выявляемости случаев COVID-19. Коэффициент выявления в Украине составляет 15% при рекомендуемом ВОЗ 5%, таким образом Украине необходимо наращивать уровень тестирования как минимум в три раза.
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