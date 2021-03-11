Дания приостановила прививки вакциной AstraZeneca из-за проблем со здоровьем у привившихся

Вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании временно приостановлена после появления информации об образовании тромбов у привившихся. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе управления здравоохранения.
«Вакцинация препаратом против COVID-19 от AstraZeneca приостановлена до дальнейшего уведомления, — отмечается в сообщении. — Это произошло после сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, вакцинированных им. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам начало исследование вакцины AstraZeneca. Одно сообщение касается смерти в Дании».
«В настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами», — также говорится в пресс-релизе.
Прививки препаратом приостановлены на 14 дней. В период с 29 марта по 1 апреля власти сообщат о новом решении в отношении его использования.
5 марта управление вновь рекомендовало использование вакцины для всех жителей страны старше 18 лет, хотя ранее призвало ограничить использование вакцины AstraZeneca лицами моложе 65 лет. Эта рекомендация принята после недавней публикации выводов большого исследования применения вакцины против COVID-19 в Шотландии. Оно показывает, что риск серьезного течения инфекции среди вакцинированных значительно ниже, чем среди невакцинированных, а результат достигается во всех возрастных группах уже через 28-34 дня после первой прививки.
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