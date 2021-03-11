ЕЦБ прогнозирует рост ВВП в еврозоне на 4% в 2021 году

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 4%, декабрьские прогнозы претерпели незначительные изменения. Об этом заявила в четверг глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих.

«Наши прогнозы подразумевают рост ВВП на 4% в 2021 году, на 4,1% — в 2022-м и на 2,1% — в 2023 году», — сказала она.

В декабре на текущий год прогнозировался рост на 3,9%, а на следующий — 4,2%.

«Общая экономическая ситуация, как ожидается, будет улучшаться в течение 2021 года», — резюмировала Лагард. По ее словам, неопределенность на среднесрочную перспективу сохраняется, и она связана с продолжающейся пандемией коронавируса и карантинными мерами.