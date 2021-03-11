Facebook даст возможность монетизировать короткие видеоролики

Facebook планирует дать возможность пользователям зарабатывать на рекламе, размещаемой в публикуемых ими коротких видеороликах. Об этом компания сообщила в четверг на своем сайте.
«Сейчас мы сосредоточены на внедрении системы монетизации в коротких видеороликах, к тестированию которой мы приступим в ближайшие недели. Мы также дадим возможность размещать рекламу в сторис», — отметил продакт-менеджер Facebook Йоав Арнштейн.
Как следует из пресс-релиза, в видео длительностью одну минуту можно будет размещать рекламные объявления, суммарное время показа которых не превысит 30 секунд. При этом в компании отметили, что реклама не будет мешать просмотру контента. В видеороликах дольше трех минут общая длительность рекламы не превысит 45 секунд.
Требования к пользователям остаются прежними. Они обязаны публиковать видео с зарегистрированной страницы, а не с личного профиля, а также быть не моложе 18 лет, отметил Арнштейн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016