Facebook даст возможность монетизировать короткие видеоролики

Facebook планирует дать возможность пользователям зарабатывать на рекламе, размещаемой в публикуемых ими коротких видеороликах. Об этом компания сообщила в четверг на своем сайте.

«Сейчас мы сосредоточены на внедрении системы монетизации в коротких видеороликах, к тестированию которой мы приступим в ближайшие недели. Мы также дадим возможность размещать рекламу в сторис», — отметил продакт-менеджер Facebook Йоав Арнштейн.

Как следует из пресс-релиза, в видео длительностью одну минуту можно будет размещать рекламные объявления, суммарное время показа которых не превысит 30 секунд. При этом в компании отметили, что реклама не будет мешать просмотру контента. В видеороликах дольше трех минут общая длительность рекламы не превысит 45 секунд.

Требования к пользователям остаются прежними. Они обязаны публиковать видео с зарегистрированной страницы, а не с личного профиля, а также быть не моложе 18 лет, отметил Арнштейн.