Организаторы «Евровидения» не допустили на конкурс песню из Беларуси

Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе «Евровидение» песни «Я научу тебя» представляющей Беларусь группы «Галасы ЗМеста» в ее нынешнем виде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте союза.

«Мы написали телекомпании БТРК (Белтелерадиокомпания — Ред.), которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни „Евровидение“, чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», — говорится в заявлении.

Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам «Евровидения». В противном случае в этом году Беларусь может быть дисквалифицирована.

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом «Откройся». Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.