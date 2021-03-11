Послы ЕС согласовали новые санкции за нарушения прав человека, в том числе за действия РФ в Крыму

Послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. Об этом агентству ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», — сказал он. По словам дипломата, ожидается, что это решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.
Как рассказал другой источник в институтах ЕС, новые ограничительные меры касаются, скорее всего, нарушения прав человека в Крыму. «Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — отметил он.
2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма по нарушению прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ — генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению ЕС, ответственны за обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному.
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