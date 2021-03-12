Еще одна страна отложила вакцинацию AstraZeneca из-за данных о тромбах

В Таиланде отложили вакцинацию премьер-министра Праюта Чан-Оча и нескольких членов правительства препаратом AstraZeneca после того, как несколько стран, в том числе Дания и Норвегия, приостановили использование вакцины из-за возможного риска появления тромбов, сообщил Bloomberg.
Именно в этот день Таиланд должен был начать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, однако теперь ее отложили. На долю этой вакцины приходится 61 млн из 63 млн доз, заказанных властями страны.
«Откладывая вакцинацию, мы не говорим, что вакцина AstraZeneca плохая или некачественная. Мы отсрочили ее, чтобы ознакомиться с отчетами о безопасности и исследованиями относительно рисков формирования тромбов», — сообщил вирусолог из Университета Чулалонгкорн, член комиссии Минздрава Таиланда по вакцинации Йонг Пувораван.
По словам советника по программе вакцинации Миздрава Таиланда Пиясакола Саколсатаядорна, массовую вакцинацию в стране отложат максимум на две недели. Жителей из групп риска пока продолжат прививать китайским препаратом Sinovac.
Ряд европейских стран ранее приостановили использование вакцины AstraZeneca. Первыми о рисках применения препарата сообщили в Австрии. Там после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови скончалась 49-летняя женщина, у другой привитой развилась тромбоэмболия легочной артерии.
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