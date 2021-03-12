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В Украине серьезное выросло число новых случаев COVID-19

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В Украине серьезное выросло число новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 4 630 человек, умерло 230 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 843 человека; летальных случаев — 230; выздоровело — 4 630 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 438 468 человек, 27 915 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 214 876 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г.Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

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