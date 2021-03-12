Законопроект о национализации «Мотор Сич» представят через две-три недели

Законопроект о национализации предприятия «Мотор Сич» сейчас в работе, его могут представить уже через две-три недели. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта», — отметил депутат.

Корниенко заявил, что любой юридический процесс, который будет касаться «Мотор Сич», должен быть выполнен в безупречности.

«Потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом», — добавил он.

Напомним, 11 марта Рада нацбезопасности и обороны приняла решение о возвращении Украине предприятия «Мотор Сич».

ПАО «Мотор Сич» является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем в 100 стран мира. После приватизации 1990-х «Мотор Сич» контролировал Вячеслав Богуслаев, который был председателем правления, генеральным директором, а затем — почетным президентом компании. В декабре 2019 года Богуслаев сообщил, что продал более 50% акций китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited за 250 млн долларов.