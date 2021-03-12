Войти
Байден подписал пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн
решение
Байден подписал пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн
Шмыгаль хочет расширить круг получателей жилищных субсидий
официально
Шмыгаль хочет расширить круг получателей жилищных субсидий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Законопроект о национализации «Мотор Сич» представят через две-три недели

389
Законопроект о национализации «Мотор Сич» представят через две-три недели

Законопроект о национализации предприятия «Мотор Сич» сейчас в работе, его могут представить уже через две-три недели. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта», — отметил депутат.

Корниенко заявил, что любой юридический процесс, который будет касаться «Мотор Сич», должен быть выполнен в безупречности.

«Потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом», — добавил он.

Напомним, 11 марта Рада нацбезопасности и обороны приняла решение о возвращении Украине предприятия «Мотор Сич».

Читайте также: Ночным клубам в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина

ПАО «Мотор Сич» является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем в 100 стран мира. После приватизации 1990-х «Мотор Сич» контролировал Вячеслав Богуслаев, который был председателем правления, генеральным директором, а затем — почетным президентом компании. В декабре 2019 года Богуслаев сообщил, что продал более 50% акций китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited за 250 млн долларов.

Мотор Сич, национализация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 марта 2021
Четверг, 11 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем для Украины может быть опасным «монетарное смягчение»

В сообществе «Смягчай и будет всем счастье» есть особо опасная группировка, работающая под девизом «Печатай с ними! Печатай, как они! Печатай лучше/больше них». Эмиссия им представляется сейчас полезным инструментом стимулирования роста экономики. Объясню – почему в развивающихся странах (включая Украину) опасны меры нетрадиционной монетарной политики (а-ля QE), применяемые Центробанками ведущих стран мира.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Как выглядит февральский топ-10 украинских политиков по версии СМИ

Политические баталии серьезно повлияли на рейтинги цитируемости украинских политиков в СМИ. Новые тенденции отражает рейтинг медиа-популярности украинских политиков за февраль 2021 года, подготовленный одной из киевских пиар-компаний. Интересно, что лидируют в рейтинге президент Владимир Зеленский и его главный политический оппонент – народный депутат и глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь, напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии. Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!»
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016