В Италии расследуют случаи смертей после прививки АstraZeneca

Следственные органы Италии ведут всестороннее изучение обстоятельств, связанных со смертью нескольких граждан, которым ранее были сделаны прививки от коронавирусной инфекции препаратом британо-шведской компании АstraZeneca, сообщают местные СМИ.

Три летальных исхода вскоре после вакцинации были на днях зафиксированы на Сицилии. Первый из них касается смерти 43-летнего военного моряка Стефано Патерно, который скончался в результате остановки сердца, происшедшей на следующий день после прививки. Прокуратура города Сиракузы открыла следственное дело по факту смерти мужчины, в рамках которого в качестве подследственных фигурируют около десяти человек, в том числе представители компании АstraZeneca и медработники военного госпиталя, где Патерно был сделан укол.

Расследованием второго случая занимается прокуратура Катании. Речь идет о смерти 50-летнего полицейского Давиде Виллы. Он скончался 13 дней назад после первой дозы вакцины от COVID-19. По информации журналистов, в этом следственном деле пока нет подозреваемых.

В свою очередь прокуратура Трапани занимается изучением обстоятельств кончины 54-летнего карабинера Джузеппе Манискалко, который умер от инфаркта спустя двое суток после инъекции противовирусного препарата. При вскрытии эксперты исключили какую-либо связь между двумя этими событиями, однако следователи уже назначили дополнительные гистологические исследования.

Все три итальянца скончались вскоре после того, как им были сделаны уколы так называемой оксфордской вакцины из партии ABV2856, поступившей на Апеннины от АstraZeneca, сообщают СМИ.

В четверг Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) сообщило, что оно запретило использование в стране доз из данной партии вакцины «в качестве меры предосторожности» до выяснения всех обстоятельств. При этом итальянский регулятор указал, что запрет введен после «сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, совпадающих по времени с введением доз препарата из партии ABV2856».

Местным СМИ стало также известно о смерти 58-летнего школьного работника из Неаполя, который был вакцинирован, однако введенная ему доза препарата не происходила из вышеуказанной партии. Прокуратура города Нола, которая занимается этим делом, приняла решение конфисковать медицинские документы умершего и пока не хоронить его.

Aifa ведет собственное расследование по данному поводу. Представители агентства, в частности, сообщили, что дозы из партии ABV2856 будут направлены для исследования в Высший институт здравоохранения Италии.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что ведет расследование инцидентов с пациентами, которые получили вакцину AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. По словам представителя ЕМА, пока нет никаких указаний на то, что именно данная вакцина могла вызвать такие состояния. По данным европейского регулятора, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения.