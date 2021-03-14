В Украине за сутки 9 012 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 9 012 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 2 743 человек, умерло 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 детей и 193 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 216 человек; летальных случаев - 145; выздоровело – 2 743 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 13 марта было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 460 756 человека, 28 303 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 222 516 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.