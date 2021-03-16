В Кремле назвали «мифом» новый мирный план по урегулированию на Донбассе

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявляет, что не существует никакого нового мирного плана по урегулированию на Донбассе, о котором говорят в Киеве.

«Относительно „нового мирного плана“. На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает», — сказал Козак в интервью «Интерфаксу».

Козак, являющийся представителем от России на переговорах в «нормандском формате» на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля «представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать „компромиссный проект“ рекомендаций „нормандского формата“ для Контактной группы в целях подготовки там „дорожной карты“ по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями».

При этом он отметил, что «представленный проект является чрезмерно „компромиссным“ в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе».

В связи с этим, пояснил представитель Кремля, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок.

«С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание...», — сказал он.