В Кремле назвали «мифом» новый мирный план по урегулированию на Донбассе

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявляет, что не существует никакого нового мирного плана по урегулированию на Донбассе, о котором говорят в Киеве.
«Относительно „нового мирного плана“. На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает», — сказал Козак в интервью «Интерфаксу».
Козак, являющийся представителем от России на переговорах в «нормандском формате» на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля «представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать „компромиссный проект“ рекомендаций „нормандского формата“ для Контактной группы в целях подготовки там „дорожной карты“ по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями».
При этом он отметил, что «представленный проект является чрезмерно „компромиссным“ в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе».
В связи с этим, пояснил представитель Кремля, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок.
«С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание...», — сказал он.
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