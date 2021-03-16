The Washington Post признала, что некорректно подавала слова Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник похвалил газету The Washington Post после того, как издание признало, что приписало бывшему американскому лидеру в одной из своих статей слова, которые он никогда не говорил. Заявление экс-главы Белого дома опубликовал в Twitter интернет-портал Daily Caller.
«The Washington Post только что опубликовала правку, касающуюся некорректно приведенного ею содержания моего телефонного разговора на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия», — написал Трамп. «Хотя я ценю то, что The Washington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой», — пояснил бывший президент свою позицию. «В любом случае я благодарю The Washington Post за исправление», — добавил республиканец.
Издание ранее сопроводило опубликованную в январе статью комментарием, в котором признало, что в оригинальной ее версии Трампу были приписаны слова, которые он не говорил. В новой редакции были исправлены и заголовок, и цитаты. «Через два месяца после публикации этого материала секретарь штата Джорджия обнародовал аудиозапись декабрьского телефонного разговора президента Дональда Трампа с главой следственной группы по выборам в штате. Запись показала, что The Washington Post привела неверную цитату из комментариев Трампа во время звонка, опираясь на информацию, которую предоставил источник. Трамп не говорил следователю, чтобы она „нашла подтасовки“, и не говорил, что она станет „национальным героем“, если сделает это», — признало издание.
В январе The Washington Post утверждала, что Трамп звонил в конце декабря прошлого года главе следственной группы при секретаре Джорджии и сказал ей, что она должна «найти подтасовки» на выборах 3 ноября в штате. Согласно опубликованной позднее аудиозаписи разговора, Трамп вместо этого призывал ее обратить внимание на ситуацию в округе Фултон, где она «найдет невероятные вещи, мошенничество», о котором, по его словам, поступила информация «от действительно надежных источников».
Издание изначально приводило мнение экспертов, которые считали слова Трампа попыткой вмешаться в продолжающееся расследование и заявляли, что они могут быть расценены как препятствие правосудию или иное уголовное преступление.
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