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Uber официально трудоустроит более 70 тысяч британских водителей

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Uber официально трудоустроит более 70 тысяч британских водителей

Сервис онлайн-заказа такси Uber наделит более 70 тыс. своих водителей в Великобритании статусом сотрудников компании, что предполагает предоставление широких социальных гарантий. Как сообщило во вторник агентство Reuters, соответствующие меры предприняты компанией после того, как Верховный суд Великобритании вынес решение о том, что водители Uber не являются самозанятыми и должны быть официально трудоустроены.

«Это (официальное трудоустройство водителей, — Ред.) является следствием недавнего решения Верховного суда Великобритании, которое обеспечивает более четкий план дальнейших действий для создания модели, которая предоставляет водителям права, соответствующие статусу сотрудников компании, и вместе с тем позволяет им иметь гибкий график работы», — приводит агентство выдержки из заявления компании.

Оформленные как сотрудники компании водители смогут брать оплачиваемый отпуск, получать зарплату, соответствующую установленному в стране минимальному размеру оплаты труда, а также участвовать в программе пенсионных накоплений. При этом расчет минимальной почасовой зарплаты будет вестись без учета времени, потраченного в ожидании заказа.

В феврале текущего года Верховный суд Великобритании поддержал вынесенное еще в октябре 2016 года решение британского органа по разрешению трудовых споров, постановившего, что водители Uber, подавшие жалобу на своего работодателя, должны иметь широкие социальные гарантии и не считаются самозанятыми.

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Трудовой спор с Uber в Великобритании, переросший в многолетнюю судебную тяжбу, еще в 2015 году начали двое водителей. Впоследствии к коллективному иску, поддержанному британскими профсоюзами, присоединились больше двух десятков человек.

Великобритания, Uber
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